Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Auftragseingänge langlebiger Güter sind im März gegenüber dem Vormonat kräftig um 2,7% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research. Dies sei allerdings in erster Linie einem starken Zuwachs bei den zivilen Flugzeugbestellungen zu verdanken. Diese hätten um 31,2% zugelegt, was bei den Transportgütern insgesamt zu einem Plus von 7,0% geführt habe. ...

