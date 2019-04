Luzern (ots) -



Das Jahr 2018 war für die CONCORDIA in finanzieller Hinsicht

aussergewöhnlich. Pro Kopf gerechnet sind die Leistungskosten in der

obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) gesunken. Dies hat zu

einem ausserordentlich hohen Ertragsüberschuss von 157 Millionen

Franken geführt. Als nicht profitorientierter Verein gibt die

CONCORDIA den gesamten Ertragsüberschuss an ihre Versicherten weiter.



Die sogenannte negative Teuerung von 2.1 % war nicht voraussehbar.

Sie führte in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung der

CONCORDIA trotz eines negativen Kapitalanlageergebnisses zu einem

deutlichen Überschuss der Prämien im Vergleich zu den Leistungen. Das

Aufsichtsgesetz über die Krankenversicherung (KVAG) erlaubt es den

Krankenversicherern in diesem Fall, ihren Versicherten einmalig Geld

aus dem erzielten Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres

zurückzuerstatten. Als nicht profitorientierter Verein und aufgrund

ihrer finanziellen Gesundheit zahlt die CONCORDIA die zu viel

eingenommenen Prämien noch 2019 ihren Grundversicherten zurück.



Darum werden die CONCORDIA-Versicherten in 22 Schweizer Kantonen

neben der bereits laufenden Auszahlung aus den Reserven im Umfang von

CHF 55 Mio. im Jahr 2019 erstmals von einem zusätzlichen

Prämienausgleich in der Höhe von CHF 108 Mio. profitieren. (Diese

Auszahlung erfolgt vorbehältlich der Genehmigung des Bundesamtes für

Gesundheit BAG.) Die Rückzahlung findet im Rahmen von Art. 17 und 18

KVAG statt und wird für jeden Kanton einzeln berechnet. Der Betrag,

der zurückerstattet wird, hängt vom Prämienüberschuss des jeweiligen

Kantons ab und bewegt sich zwischen 50 und 610 Franken pro

grundversicherte erwachsene Person.



Mit Rechnungskontrollen und Leistungsmanagement sparte die

CONCORDIA letztes Jahr 328 Millionen Franken. Gleichzeitig wurden bei

den Versicherungen nach Krankenversicherungsgesetz von einem

Prämienfranken lediglich 4.6 Rappen für Verwaltungskosten ausgegeben;

der Rest wurde in Form von Leistungszahlungen zugunsten der

Versicherten eingesetzt.



Zudem durfte die CONCORDIA allein in der Grundversicherung 14'000

neue Versicherte willkommen heissen.



Kennzahlen Geschäftsjahr 2018



- Grundversicherte Schweiz und Fürstentum Liechtenstein per

1.1.2019: 632'000

- Mitarbeitende: 1'200

- Agenturen und Geschäftsstellen: 200

- Verwaltungskosten obligatorische Krankenpflegeversicherung: 4.6

%

- Ergebnis CONCORDIA Schw. Kranken- und Unfallversicherung AG vor

Rückstellung für Auszahlung an Versicherte: CHF 157 Mio.

- Ergebnis CONCORDIA Versicherungen AG: CHF 60 Mio.

- Verdiente Prämien über alle Versicherungszweige CHF 2.8 Mia.

- Leistungsaufwand: CHF 2.4 Mia.

- Combined Ratio KVG: 96.6 %

- Combined Ratio VVG: 86.7 %



Gesamtergebnis über alle Versicherungszweige Schweiz und

Liechtenstein



Sowohl die obligatorische Krankenpflegeversicherung als auch die

Zusatzversicherungen trugen zum erfreulichen Gesamtergebnis bei. Das

gesamte Eigenkapital erhöhte sich um CHF 53 Mio. auf CHF 1.2 Mia.,

was einer Eigenkapitalquote von rund 40 % entspricht. Darüber hinaus

verfügt die CONCORDIA über alle notwendigen Rückstellungen, um den

finanziellen Verpflichtungen gegenüber ihren Kundinnen und Kunden

jederzeit nachzukommen. Die verdienten Prämien erhöhten sich im

Vergleich zum Vorjahr um CHF 136 Mio. (+ 5.0 %) auf CHF 2.8 Mia.,

während der Leistungsaufwand im Vorjahresvergleich mit CHF 2.4 Mia.

stabil blieb.



Die CONCORDIA verwaltet Kapitalanlagen von rund CHF 2.6 Mia. Diese

Mittel widerspiegeln die Rückstellungen und Reserven. Aufgrund der

schwierigen Entwicklungen an den Finanzmärkten fiel die

Anlageperformance der CONCORDIA mit - 2 % (CONCORDIA Schweizerische

Kranken- und Unfallversicherung AG) und - 1.7 % (CONCORDIA

Versicherungen AG) negativ aus. Daraus resultierte ein Verlust aus

den Kapitalanlagen von rund CHF 24 Mio.



Weitere Informationen sowie den gesamten Geschäftsbericht zum

Herunterladen finden Sie bei www.concordia.ch



