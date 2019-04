Düsseldorf (ots) -



Nach dem erfolgreichen Auftakt der Kooperation zwischen dem Hypermarktunternehmen real und SsangYong Deutschland, dem Importeur der koreanischen Allradmarke, geht die Zusammenarbeit 2019 in eine weitere Runde. Ab dem 27. April präsentiert SsangYong den Mini SUV "Tivoli" in der Sonderedition real in ausgesuchten real Märkten. Kunden können die ausgestellten Fahrzeuge besichtigen und sich zu allen Details rund um das Modell informieren.



SsangYong ist ein Hersteller für SUVs und Allradfahrzeuge aus Südkorea mit langjähriger Tradition. Zum 65-jährigen Jubiläum der Marke starten real und SsangYong eine besondere Promotion-Aktion in den ausgesuchten real Märkten: Kunden, die im Aktionszeitraum vom 27. April bis zum 30. Juni 2019 einen Kaufvertrag über einen SsangYong Tivoli in der Sonderedition real beim autorisierten SsangYong Partner abschließen, erhalten von ihrem Autohändler einen Gutschein für einen hochwertigen Krups Kaffee-Vollautomaten aus der Barista-Linie, der im real Markt eingelöst werden kann.



"Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit real als einem der größten Handelsunternehmen Deutschlands fortzusetzen. Nachdem wir im vergangenen Jahr erstmals mit Bestands- und Neukunden in der zwanglosen Atmosphäre der Hypermärkte in Kontakt kamen, sind wir in diesem Jahr mit einem besonderen Angebot zurückgekehrt: Kunden erhalten einen noch besser ausgestatteten und preislich attraktiveren Tivoli sowie einen hochwertigen Kaffee-Vollautomaten", erläutert Ulrich Mehling, Geschäftsführer der SsangYong Motors Deutschland GmbH.



"Ich begrüße es, dass wir erneut gemeinsam mit unserem Partner SsangYong unseren Kunden dieses besondere Angebot machen können", sagt real CEO Patrick Müller-Sarmiento. "Starke Partnerschaften mit interessanten Marken wie SsangYong sind es, die real im deutschen Einzelhandel auszeichnen. real bietet das größte Angebot an Lebensmitteln und Nonfood-Produkten. Dass dazu jetzt auch ein ständig wachsendes Mobilitätsangebot, vom Fahrrad über den Elektroroller bis hin zum KFZ zählt, ist eine erfreuliche Entwicklung."



Der SsangYong Tivoli ist ein modernes SUV, das sich perfekt für den Wocheneinkauf eignet. Mit flexiblem Innenraum und intelligenter Sicherheitsausstattung passt sich der Tivoli den verschiedensten Bedürfnissen an. Die Sonderedition SsangYong Tivoli real ist ab 15.990 Euro erhältlich und basiert auf der Ausstattungslinie "Flow". Das Modell wartet mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, LED-Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfern, Lederlenkrad, Sitzheizung, Einparkhilfe hinten, Rückfahrkamera, Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern und Außenspiegeln sowie einer Geschwindigkeitsregelanlage auf. Für Sicherheit sorgen unter anderem sieben Airbags und ein Frontkollisionswarner. Das TomTom® Audio- und Navigationssystem weist den Weg auf fremden Terrain, das eigene Smartphone wird per Apple CarPlay oder Android Auto direkt ins Fahrzeug eingebunden und auf dem Sieben-Zoll-Touchscreen dargestellt.



Angetrieben wird die Sonderedition vom 94 kW/128 PS starken e-XGi160 Benzinmotor, der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe und Frontantrieb kombiniert ist. Wie bei allen Tivoli Modellen genießen Käufer eine Garantie und eine Mobilitätsgarantie über fünf Jahre bis maximal 100.000 Kilometer Laufleistung.



Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Tivoli "Flow" beträgt 3.000 Euro. Auf Wunsch kann das kleine SUV über SsangYong Bankpartner Consors Finanz auch zu einer monatlichen Rate von nur 99 Euro* finanziert werden. Die Vertragslaufzeit beträgt 36 Monate, der effektive Jahreszins liegt bei 1,99 Prozent.



SsangYong Tivoli 1.6 l e-XGi Benziner, 2WD Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 9,0 (innerorts), 6,2 (außerorts), 7,2 (kombiniert); CO2-Emission (kombiniert): 166 g/km; Effizienzklasse: D. Alle Angaben gemäß VO (EG) Nr. 715/2007.



* Der Nettodarlehensbetrag (Kaufpreis UVP in Höhe von 15.990,00 Euro abzüglich der Anzahlung von 4.335,50 Euro) beträgt 11.654,50 Euro; die Vertragslaufzeit beträgt 36 Monate; effektiver Jahreszins: 1,99 %, fester Sollzinssatz p.a. 1,97 %; der Gesamtbetrag entspricht dem Nettodarlehensbetrag und wird in 35 monatlichen Raten zu je 99,00 Euro sowie einer Schlussrate in Höhe von 8.794,50 Euro zurückgezahlt. Die vorstehenden Angaben stellen zugleich das repräsentative Berechnungsbeispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Darlehensgeberin ist die Consors Finanz BNP Paribas, Schwanthalerstraße 31, 80336 München. Nach Vertragsschluss steht den Darlehensnehmern ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Bonität vorausgesetzt.



Über die SsangYong Motors Deutschland GmbH



Die SsangYong Motors Deutschland GmbH mit Sitz in Köln ist offizieller Importeur von Fahrzeugen der südkoreanischen Marke SsangYong für den deutschen Markt. Das Vertriebsnetz umfasst derzeit circa 200 Händler. Seit Frühjahr 2011 gehört der südkoreanische Spezialist für Allrad-Fahrzeuge zum indischen Auto-produzenten Mahindra & Mahindra. Auf dem deutschen Markt bietet SsangYong zurzeit folgende Modelle an: Tivoli, XLV, Korando, Rexton, Rodius und Musso.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ssangyong-presse.de.



Über die real GmbH



Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real zum 30.09.2018 279 SB-Warenhäuser (drei Standorte weniger als zum Vorjahresstichtag, davon zwei temporäre Schließungen aufgrund von Umbauarbeiten) in Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, ein Lebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.de



