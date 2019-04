Bei der Hauptversammlung des Agrarchemie-Konzerns Bayer haben Hunderte Demonstranten ihren Unmut bekundet. Vor den Türen eines Bonner Kongresszentrums, in dem das Aktionärstreffen am Freitagmorgen begann, versammelten sich vor allem junge Menschen, um die aus ihrer Sicht negative Wirkung von Bayer-Produkten zu kritisieren. Hierbei ging es besonders um Glyphosat, das in dem Unkrautvernichter Roundup des Bayer-Zukaufs Monsanto enthalten ist. "Wir sind hier, um unseren Protest direkt vor die Aktionärsversammlung zu tragen", sagte der Aktivist Felix Pohl von der Protestbewegung "Fridays for Future". Große Agrarkonzerne wie Bayer seien schlecht für die Umwelt und damit für die Zukunft.

Auch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hatte zu einer Kundgebung aufgerufen. Die langjährigen Bayer-Kritiker werfen dem Leverkusener Konzern vor, auf Gentechnik zu setzen und verwiesen dabei auf das umstrittene Pflanzenschutzmittel Dicamba. Mit Dicamba-resistenten Gentechnik-Pflanzen und Spritzmitteln sei Bayer für hohe Ernteeinbußen verantwortlich, sagte Georg Janßen, Bundesgeschäftsführer der AbL. Seine Organisation warnt vor dem Einfluss von Großkonzernen wie Bayer, die Bauern in Abhängigkeit treibe und der Landwirtschaft damit langfristig schade.

Auch Imker waren unter den Demonstranten, sie trugen Arbeitskleidung und hielten Dampfgeräte zur Beruhigung von Bienen in den Händen. Bei den Imkern lagen Tausende tote Bienen. Diese seien im Bienenstock gestorben und nicht im Freien, berichtete die Imkerin Elfe Adelheidt de Coninck. Der Todesort sei ein Zeichen, dass die Bienen vor ihrem Tod krank oder geschwächt waren. Die Schuld hierfür wiederum sehen de Coninck und andere Imker auch bei Bayer und anderen Konzernen, deren Chemikalien die Natur belasteten.

Nach Angaben der Demo-Veranstalter gab es bis zu 700 Teilnehmer. Von der Polizei gab es zunächst keine Angaben./wdw/DP/jha

ISIN DE000BAY0017

AXC0123 2019-04-26/11:07