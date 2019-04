Der Autobauer Daimler hat am Morgen seine Quartalszahlen vorgelegt. Und die sind nicht gerade berauschend ausgefallen. Die Erwartungen wurden im Großen und Ganzen gerade mal so erfüllt. Der Kfz-Konzern sieht sich nach dem schwachen Auftakt vor noch schwierigeren Aufgaben in diesem Jahr. "Das Erreichen der Ziele für 2019 ist nach dem ersten Quartal nicht einfacher geworden", sagte der im Mai abtretende ...

