Paris - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Freitag nicht allzuweit aus der Deckung gewagt. Die Quartalsberichte verschiedener Unternehmen fielen uneinheitlich aus.

Der EuroStoxx50 sank am späten Vormittag um 0,11 Prozent auf 3488,16 Punkte. Damit deutet sich beim Leitindex der Eurozone auf Wochensicht ein moderater Verlust von rund 0,3 Prozent an. Für den französischen Leitindex Cac 40 ging es am Freitag um 0,14 Prozent auf 5549,92 Punkte abwärts. In London büsste der FTSE 100 0,34 Prozent auf 7408,68 Punkte ein.

Mit den zuletzt deutlich höheren Kursen sei auch die Erwartungshaltung der Anleger gestiegen, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Um die aktuelle Rally am Leben zu halten, braucht es deshalb immer noch ...

