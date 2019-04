Hamburg (ots) - Die Hamburger Agenturgruppe Faktenkontor erzielte im Jahr 2018 Honorar-Einnahmen in Höhe von 11,6 Millionen Euro. Damit konnte sie ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 83,7 Prozent steigern. Mit diesem Plus ist das Faktenkontor laut "Pfeffers PR-Ranking" die wachstumsstärkste Agentur in Deutschland.



Faktenkontor konnte im aktuellen, am Donnerstag veröffentlichten Ranking des PR-Journals elf Plätze gut machen und steht nun auf Rang 15 der nach Honorar-Umsätzen größten deutschen PR-Agenturen. Die Fachpublikation für Mitarbeiter und Entscheider der PR- und Kommunikationsbranche wertete für ihr dreiundzwanzigstes jährliches Umsatz-Ranking Daten zur Honorar- und Personalentwicklung von 138 Agenturen in Deutschland aus. Im Durchschnitt stiegen deren Honorarumsätze um rund fünf Prozent.



"Unsere Kombination aus strategischer PR-Beratung, starkem Content auf Basis eigener Marktforschung und einer ausgeprägten Kampagnenfähigkeit über alle Kanäle sowie die Investitionen in Künstliche Intelligenz überzeugen immer mehr Kunden. Darüber hinaus greift auch unsere Wachstumsstrategie, die auf gezielte Zukäufe zur Stärkung unserer Wertschöpfungskette setzt", freut sich Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. "Aber dass wir sogar die wachstumsstärkste PR-Agentur in ganz Deutschland sind - das hat uns erst das Ergebnis der Analyse des PR-Journals gezeigt. Eine freudige Überraschung, die wir vor allem unseren engagierten Mitarbeitern und treuen Kunden zu verdanken haben."



Das hanseatische Faktenkontor hat im Zuge seines Wachstums nicht nur Dépendancen in Frankfurt a.M. und Berlin eröffnet, sondern Ende 2017 auch die Digital-Agentur deep digital (vormals media makis) und Anfang 2018 die auf IT, Technologie- sowie Industriekunden spezialisierte Kommunikationsberatung Akima Media in die Faktenkontor-Gruppe integriert.



Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).



Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.



OTS: Faktenkontor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52884 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52884.rss2



Pressekontakt: Dr. Roland Heintze Faktenkontor GmbH Ludwig-Erhard-Straße 37 D-20459 Hamburg Tel.: 0 40/253 185-1 10 Fax: 0 40/253 185-3 10 E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.de www.faktenkontor.de