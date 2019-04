Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Canada am aktuellen Rand von Anpassungen am Leitzinsniveau abgesehen, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Offiziellen der Zentralbank würden sich seit einiger Zeit deutlich vorsichtiger zeigen. Daher werde zunehmend nicht mehr mit einer perspektivisch noch bevorstehenden Leitzinsanhebung in Ottawa gerechnet. Diese Einschätzung der Lage an der kanadischen Zinsfront würden die Analysten der NORD/LB für sehr realistisch halten. ...

