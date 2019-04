(shareribs.com) Chicago 26.04.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel uneinheitlich. Die Sojabohnen bleiben schwach, Mais und Weizen stabilisieren sich hingegen etwas. Im elektronischen Handel verbessert sich Juli-Mais um 0,5 Cents auf 3,5775 USD/Scheffel. Mais folgt am Freitag Weizen nach oben. Eigener Antrieb fehlt hingegen weiterhin. Die Exportverkäufe ...

