DAX - Schwäche wird erneut gekauft

Der DAX gab gestern Nachmittag im Einklang mit den schwächeren US-Börsen zunächst nach, annähernd sämtliche Kursverluste wurden allerdings im Anschluss wieder aufgeholt. Weder Bullen noch Bären konnten somit entscheidende Akzente setzen. Diese Seitwärtsphase setzt sich am Freitag weiter fort.

Das deutsche Börsenbarometer hatte ein hervorragendes erstes Quartals auf's Börsenparkett gelegt. Im April haben die Bullen bislang freie Hand - im Bärenlager ist offenbar "Wunden lecken" angesagt: Seit Ende März befindet sich der Index in einer vergleichsweise dynamischen Aufwärtswelle. Größere Korrekturen gab es nicht. Mit dem Anstieg über den EMA200 im Tageschart wurde diese Bewegung noch einmal beschleunigt.

So lange der steile Aufwärtstrend im Tageschart nicht per Tagesschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands weiter nordwärts Richtung 12.500 bis 12.600 Punkte. Ein Bruch der Trendlinie hätte hingegen aller Voraussicht nach einen schnellen Rücksetzer in Richtung 12.000 Punkte-Marke zur Folge. Oberhalb dieser Marke bleibt das mittelfristige Chartbild vorerst weiter klar bullisch im deutschen Börsenbarometer.

Rücksetzer Richtung Trendlinie bleiben Kaufgelegenheiten. Erst ein Rutsch unter 12.220 Punkte per Stundenschluss verleiht den Bären wieder ein wenig Rückenwind - bis dahin bleiben die Bullen fest im Sattel.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 26.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 26.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

