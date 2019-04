Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Richard Eary rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit sehr schwachen Ergebnissen für das erste Quartal. Auch die Signale für das zweite Quartal dürften die Sorgen der Anleger um den deutschen TV-Markt und die starke Abhängigkeit von US-Inhalten nicht schmälern./ag/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-04-26/12:26

ISIN: DE000PSM7770