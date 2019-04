Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal von 31 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem positiven Abschneiden, zu dem auch Einmalgewinne beigetragen hätten, habe er seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller bis 2020 erhöht, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch nach der jüngsten Rally sei das Papier weiter attraktiv bewertet./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2019 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-04-26/12:35

ISIN: GB0059822006