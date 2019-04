Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Während die Berichtssaison einen Gang zurückschaltet, stehen die Daten zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal im Fokus - vor allem nach zuletzt schwachen Daten aus Asien. Nach Südkorea am Donnerstag hatte am Freitag auch Japan schwache Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Beim US-BIP wird mit einer annualisierten Zunahme um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gerechnet, nach zuletzt plus 2,2 Prozent.

Daneben dürfte die Stimmung auch vom schwachen Ausblick des Halbleiterkonzerns Intel belastet werden. Das Unternehmen hat die Jahresprognose gesenkt, mit den Ergebnissen für das erste Quartal allerdings die eigenen Schätzungen erfüllt. Die Intel-Aktie bricht vorbörslich um knapp 8 Prozent ein. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Minus von 0,1 Prozent.

Daneben legen bei den Einzelwerten Amazon vor der Startglocke um 0,9 Prozent zu. Der Online-Händler hat nach einem sehr guten Weihnachtsgeschäft einen noch besseren Start in das laufende Jahr verzeichnet. Der Nettogewinn wurde im ersten Quartal mehr als verdoppelt und stieg abermals auf Rekordniveau.

Die Ford-Titel schießen um 7,7 Prozent nach oben. Der US-Autobauer hat im ersten Quartal operativ mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Dabei konnten Verluste im Ausland mit der Stärke des Pickup- und SUV-Angebots in den USA ausgeglichen werden.

Vor der Startglocke am Freitag gewähren unter anderem die beiden Ölkonzerne Exxon und Chevron einen Blick in die Bücher.

April 26, 2019

