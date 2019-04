München (ots) - Das erfolgreiche Ratespiel mit Kai Pflaume übertraf sich gestern selbst: Nachdem es vor einer Woche, am Gründonnerstag, den Staffelrekord mit einem Marktanteil von 20,6 % erreichte, toppte das Quiz gestern im Vorabend diesen Rekord mit einem neuen Bestwert seit Sendestart von 22,0 % Marktanteil und war damit Marktführer auf dem Sendeplatz. 3,37 Millionen Zuschauer sahen die Ausgabe mit der ehemaligen "Tagesschau"-Sprecherin Dagmar Berghoff und dem Moderator Max Schautzer. Ebenfalls einen Bestwert markierten 13,4 % Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern.



Auch "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" konnte gestern im Vorabendprogramm des Ersten seine bisherigen Höchstwerte verzeichnen: 13,6 % Marktanteil beim Gesamtpublikum und 9,7 % Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,78 Millionen Zuschauer verfolgten, wie das Team des Johannes-Thal-Klinikums das Leben eines Piloten rettete.



