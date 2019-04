Die Kürzung des Förderbudgets für kleine Photovoltaik-Anlagen hat 2018 den Zubau verlangsamt, kritisiert der Bundesverband Photovoltaic Austria. Auch in diesem Jahr sei bereits die Hälfte des Budgets abgerufen worden, so dass viele Anlagen nicht realisiert werden könnten.In Österreich wurde das in diesem Jahr 4,3 Millionen Euro umfassende Förderpaket für Photovoltaik-Kleinanlagen bereits zur Hälfte angerufen - nach nur knapp sieben Wochen und obwohl der Förderzeitraum bis Ende November angelegt ist. Das teilte am Freitag der Branchenverband Photovoltaik Austria (PVA) mit. Dieser geht davon aus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...