Der Erste Group-Aufsichtsrat hat eine neue Konzernführung der Erste Group und der Österreich-Bank bestimmt. Auf Konzernebene kommt es mit 1. Juli und dann ab 1. Jänner zu den wesentlichen Änderungen. In der Österreich Bank werden die Änderungen im Management zur Jahresmitte wirksam. Ab 1. Juli 2019 ist der Vorstand der börsennotierten Erste Group wie folgt zusammengesetzt: Andreas Treichl (Chief Executive Officer, bis Ende 2019), Bernhard Spalt (Vize-Chef, Deputy Chief Executive Officer), Alexandra Habeler-Drabek (Chief Risk Officer), Peter Bosek (Chief Retail Officer), Ingo Bleier (Chief Corporates and Capital Markets Officer), Stefan Dörfler (Chief Financial Officer), Petr Bravek (Chief Operations Officer, bis 31.12.2019), David O ´Mahony (Chief ...

