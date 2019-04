Wichtige Bayer-Anteilseigner sind nach der Monsanto-Übernahme verärgert, da es seitdem zu Kursverlusten und Rechtsstreitigkeiten kam. Vorstandsvorsitzender Werner Baumann verteidigt den Zukauf.

Warnschuss für Bayer-Chef Werner Baumann: Wichtige Anteilseigner wollen der Führung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns auf der Hauptversammlung am Freitag in Bonn die Entlastung verweigern. Sie sind verärgert über die Kursverluste seit der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto und die endlos lange Liste an Rechtsstreitigkeiten, die sich Bayer damit einkaufte. Baumann verteidigte den Zukauf erneut als richtigen Schritt. "Davon sind wir nach wie vor fest überzeugt", sagte er. Der Vorstand habe die Chancen und Risiken des Zukaufs sorgfältig abgewogen. Aktionäre sehen das anders, man stehe bei Bayer vor einem Scherbenhaufen, monierte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei dem Fondshaus Deka laut Redetext. "Innerhalb von nur zwei Jahren ist der einstige Pharmagigant zu einem Zwerg mutiert."

Die Deka und die Fondsgesellschaften Union Investment, die zu den größten deutschen Einzelinvestoren von Bayer gehören, wollen Vorstand und Aufsichtsrat deshalb nicht entlasten. Rechtliche Folgen hat dieser Schritt zwar nicht. Die Voten ...

