Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zielvorgaben für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2019 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Ergebnisausblick (Ebitda) des Stahlhändlers habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Eugene King in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

