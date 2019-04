Die Entwicklung führender Einzelaktien wie Daimler, Allianz und SAP spricht dafür, dass der Dax seine Frühjahrsrally fortsetzt. Nächste Ziele liegen um 12.500 Punkte. Doch vorübergehende Rücksetzer sind möglich.

Wenn die wichtigste Aktie im Dax, die Softwareschmiede SAP, an einem Tag 17 Milliarden Euro an Börsenwert zulegt, steckt richtig Power dahinter. Der Anstieg ist umso bemerkenswerter, da SAP an diesem Tag (dem 24. April) sogar einen Quartalsverlust gemeldet hat - das erste Mal seit 17 Jahren. Hintergrund ist aber nicht ein schwaches operatives Geschäft, sondern massive Umbaumaßnahmen in Richtung Cloud und moderne Geschäftsfelder. Die bringen SAP nicht nur stärkeres Wachstum, sondern vor allem höhere und gleichmäßigere Renditen. Genau deshalb steigt die Aktie.

Dass der rührige Finanzinvestor Elliott bei SAP eingestiegen ist, wird an der Börse nicht als Nachteil gesehen. Allerdings gehört bei Elliott Klappern zum Handwerk. Für 1,2 Milliarden Euro hat Elliott SAP-Aktien. Das ist nicht einmal ein Prozent. Ein Großaktionär ist Elliott damit bei weitem nicht, eigentlich ist das nur Streubesitz. Dass Finanzinvestoren Positionen bis zu fünf Prozent halten, ist an der Börse gang und gäbe und kein besonderer Grund für Kurssteigerungen. Erst darüber beginnt das Terrain der strategischen, substanziellen Aktionäre. Und ein Großaktionär mit echter Macht in einem Unternehmen ist man erst ab 25 Prozent aufwärts.

Elliott ist also bei SAP - und bei vielen anderen Industrieunternehmen - nur ein kleiner Fisch, der mächtig Wellen schlägt. Bei Thyssenkrupp ist er an Bord, und wahrscheinlich in den vergangenen Monaten schwer ins Minus getaucht. Bei SAP dürfte das Spiel besser ausgehen.

Dafür sorgt schon Konzernchef Bill McDermott. Er propagiert für sein Unternehmen einen zukünftigen Börsenwert von bis zu 300 Milliarden Euro. Umgerechnet auf die einzelne Aktie wäre das ein Anstieg auf 244 Euro - ein ehrgeiziges Unterfangen, aber nicht utopisch.

Durch die Umbaumaßnahmen dürfte sich in den nächsten Jahren die Rendite bei SAP erhöhen. Zugleich wird SAP nach eigenem Bekunden keine großen Übernahmen vornehmen. Das ist strategisch vorteilhaft, denn die Walldorfer haben ja schon in den vergangenen Jahren kräftig zugekauft. Deshalb ist ihre Bilanz auch reichlich aufgebläht mit Firmenwerten - was Sie schon in unserer umfangreichen Analyse zu den Blendern im Dax lesen konnten.

Die Übernahmen von SAP wirken wie ein Hebel: Wenn es gut geht, wird dies zu hohen, zweistelligen Wachstumsraten führen, vor allem im Cloud-Geschäft mit Mietsoftware; wenn es schlecht läuft, drohen milliardenschwere Abschreibungen. Bisher läuft es bei SAP gut. Die Gewinne vor Abzug durch die aller ...

