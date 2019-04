Baden-Baden (ots) -



"Der Platz" von Annie Ernaux steht im Mai 2019 auf Platz 1 der SWR Bestenliste, die 30 unabhängige Kritikerinnen und Kritikern monatlich erstellen. In der objektiven Biographie ihres Vaters wird Ernaux zur genauen Beobachterin der Verhältnisse, aus denen sie stammt. Das Leben des Vaters ist die Geschichte vom gesellschaftlichen Aufstieg der Eltern und der Angst, wieder in die Unterschicht abzurutschen, aber auch die Geschichte von der Entfremdung zwischen Vater und Tochter. Die Erzählung der französischen Autorin ist beim Suhrkamp Verlag erschienen. Ausgewählte Bücher der Mai-Bestenliste stellen die Jurymitglieder Helmut Böttiger, Christoph Schröder und Kirsten Voigt am 7. Mai 2019 in der Sendung "SWR Bestenliste" vor (SWR2, 22:03 Uhr). Die Moderation hat Gerwig Epkes (SWR2). Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste



Den zweiten Platz erreicht im Mai Peggy Mädlers Roman "Wohin wir gehen" (Galiani Berlin Verlag). Der Roman erzählt von zwei Freundinnen, von denen die eine gelernt hat, dass es immer etwas zu verlieren gibt, und die andere, dass es immer irgendwie weitergeht - eine Geschichte vom Älterwerden und Abschiednehmen, von Neuanfängen und vom Weitermachen. An dritter Stelle steht Ruth Schweikerts "Tage wie Hunde" (S. Fischer Verlag). Die Autorin erzählt in ihrem neuen Buch von der eigenen Brustkrebserkrankung und fragt: In welchen Käfig aus Vorstellungen und Gedanken, aus Technik und Terminen gerät eine Krebspatientin? Und worauf warte ich eigentlich, wenn ich wieder einmal warte: nachts schlaflos im Bett oder in einem der vielen Wartezimmer, vor dem nächsten Befund? Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misst Qualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünschen, und verteilen Punkte. Während die üblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen und Autoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit 1975 veröffentlicht und ist damit die älteste Qualitätsliste für Literatur in Deutschland.



Sendung: "SWR Bestenliste", 7. Mai 2019, 22:03 Uhr, SWR2. Moderation: Gerwig Epkes.



