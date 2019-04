Bingen (ots) -



13 Jahre lenkte Lothar Klein erfolgreich als "Kapitän" die Geschicke von AMC Deutschland. Jetzt ging er in den wohlverdienten Ruhestand. Am 1. April 2019 übernahm Stefan Hummel die Geschäftsführung. "Ich übergebe gerne den "Staffelstab" an Stefan, da ich überzeugt bin, dass er AMC für die Zukunft gut rüsten wird, sagt Lothar Klein bei seinem Abschied.



Stefan Hummel kennt das Geschäft des Markführers für Edelstahl-Kochgeschirr, da er bereits vor 15 Jahren im Unternehmen begonnen hat. Er startete damals als Trainer in der AMC Akademie mit Schulungen für Innen- und Außendienst. Vor 4 Jahren wechselte er dann in den Vertrieb und verantwortete die Struktur der Vertriebspartner im Norden Deutschlands. "Die Geschäftsführung von AMC zu übernehmen, erfüllt mich mit Stolz. Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle", erklärt Stefan Hummel. Seine langjährige Erfahrung im Unternehmen erleichtert ihm zunächst den Einstieg in die Geschäftsführung. Aber Stefan Hummel ruht sich nicht auf den bestehenden Strukturen aus. Er hat seine Ziel, AMC für die Zukunft gut aufzustellen, klar vor Augen. Neben der Stabilität bzw. Weiterentwicklung von Vertriebsstrukturen gehört ganz klar das Vorantreiben von digitalen Prozessen zu den Hauptaufgaben für die nächsten Jahre.



Über AMC



Die AMC (Alfa Metalcraft Corporation Handelsgesellschaft mbH) engagiert sich seit ihrer Gründung im Jahr 1963 weltweit für eine Kultur des gesunden Genießens. Die innovativen Produkte bieten für jede Aufgabe in der Küche die ideale Lösung. Heute ist AMC Weltmarktführer im Bereich hochwertiger Kochsysteme und steht für beste Qualität und ein erfolgreiches Vertriebssystem. Rund 13.000 Mitarbeiter bzw. Vertriebspartner sind in Produktion, Forschung, Vertrieb und Verwaltung tätig. Der Konzern hat seinen Sitz in Rotkreuz/Schweiz. Mehr als 15 Millionen Menschen, davon ca. 3 Millionen allein in Deutschland, vertrauen AMC, ganz nach dem Motto "Besser essen. Besser leben".



Pressekontakt gerne unter: Email:presse.de@amc.info Tel.-Nr. 06721-180-01 Anja Vennekold AMC Public Relation