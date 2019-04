Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Beschäftigungsbarometer gibt leicht nach

Die deutschen Unternehmen werden nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts zurückhaltender beim Beschäftigungsaufbau. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im April auf 101,5 (März: 101,6) Punkte. Insgesamt wird die Zahl der Beschäftigten in Deutschland laut Ifo jedoch weiter steigen. Wichtigste Stütze bleibt demnach der Dienstleistungssektor. Der Rückgang des Barometers im verarbeitenden Gewerbe setzte sich im April allerdings unvermindert fort.

SNB-Chef Jordan: Negativzins wichtig für Wirtschaft

SNB-Gouverneur Thomas Jordan hat die Negativzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verteidigt und sie als "absolut entscheidend" für die Preisstabilität bezeichnet. "Unglücklicherweise ist nicht beides gleichzeitig zu haben - höhere Zinsen und ein schwächerer Schweizer Franken", sagte Jordan bei der Jahreshauptversammlung der SNB in Zürich.

RWI: Containerumschlagsindex steigt im März

Der Welthandel hat sich nach Erkenntnissen des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI im März etwas erholt. Der vom RWI und dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) erhobene Containerumschlagsindex stieg auf 136,9 (Dezember: 134,5) Punkte. Besonders der Umsatz der chinesischen Häfen erhöhte sich laut RWI deutlich. Laut RWI zeigt sich der Index seit einigen Monaten sehr volatil, was die Interpretation der Monatswerte erschwere. "Der weniger schwankungsanfällige Quartalsdurchschnitt lag im ersten Quartal 2019 mit 136,6 leicht unter dem Vorquartal", heißt es in der Mitteilung.

Altmaier fordert faire Bedingungen "auf beiden Seiten der Seidenstraße"

Anlässlich der internationalen Konferenz zum chinesischen Projekt der "Neuen Seidenstraße" hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Bedingungen an Peking formuliert. Das Infrastrukturprojekt werde "nur dann eine Chance für alle Beteiligten, wenn es sich verbindet mit offenen Märkten, mit fairen Wettbewerbsbedingungen auf beiden Seiten der Seidenstraße, wenn deutsche Unternehmen in China die gleichen Rechte haben wie chinesische Unternehmen in Deutschland", sagte Altmaier am Freitag im Deutschlandfunk.

Sozialminister Heil will Verwandte von Behinderten entlasten

Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will Angehörige von Menschen mit Behinderung finanziell entlasten. Einem internen Entwurf seines Ministeriums zufolge sollen künftig nur noch Angehörige mit einem Einkommen von jährlich mehr als 100.000 Euro zu Zuzahlungen für die so genannten Eingliederungshilfen verpflichtet werden, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Angehörige müssen bislang für Menschen, die behindert sind und deshalb Anspruch auf eine so genannte Eingliederungshilfe haben, mitbezahlen. Bei diesen Hilfen geht es etwa um den staatlich finanzierten Umbau einer barrierefreien Wohnung oder um Gebärdensprachdolmetscher.

Studie: AfD laut Studie wirkmächtigste Partei bei Facebook - Magazin

Die AfD ist einer Studie zufolge die derzeit wirkmächtigste Partei im sozialen Netzwerk Facebook. Rund 85 Prozent aller weiterverbreiteten Beiträge deutscher Parteien bei Facebook stammten von der AfD, berichtet das Magazin Spiegel in seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf eine Untersuchung des amerikanischen Medienwissenschaftlers Trevor Davis von der George-Washington-Universität.

Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen unterstützt konservative Kräfte im Wahlkampf

Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will sich in den bevorstehenden Landtagswahlkämpfen für konservative Kräfte in der CDU engagieren. Maaßen werde bei einer Veranstaltungsreihe mit Schwerpunkt in Sachsen und Brandenburg auftreten, sagte der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. An der Basis herrsche großes Interesse an dem früheren Behördenchef: "Es gibt viele Anfragen von CDU-Verbänden und Landtagsabgeordneten."

Bei Europawahl droht Abstimmung gegen politische Parteien - Umfrage

Bei den Europawahlen Ende Mai droht mehrheitlich eine Abstimmung gegen und nicht für politische Parteien. Das ergab eine Umfrage für die Bertelsmann Stiftung, die am Freitag in Berlin vorgestellt wurde. Problematisch sei, dass sich die Protestwähler nicht von den gemäßigt-etablierten Parteien der Europäischen Union repräsentiert fühlten. Für das neue Europaparlament würde als Konsequenz die Bildung von Mehrheiten erschwert, erklärten die Autoren der Studie.

Umfrage: Nach 100 Tagen weiter knappe Mehrheit für Schwarz-Grün in Hessen

Die schwarz-grüne Regierung in Hessen von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat weiterhin eine knappe Mehrheit bei den Wählern. Wie der am Freitag veröffentlichte Hessentrend von Infratest dimap im Auftrag des Hessischen Rundfunks ergab, kommen CDU und Grüne auf 48 Prozent, das könnte bei einer erneuten Wahl für die Fortsetzung dieser Koalition reichen.

FDP beginnt Parteitag in Berlin

Die FDP hat am Freitag mit ihrem dreitägigen Parteitag in Berlin begonnen. Die stellvertretende Vorsitzende Katja Suding attackierte gleich zu Beginn in ihrer Begrüßungsrede vor den rund 660 Delegierten die Grünen, denen sie vorwarf, sie wollten die Bürger "entmündigen". Als zentrale Themen der aktuellen Zeit nannte Suding unter anderem den Sozialstaat, Bildung, Steuern und Abgaben sowie hohe Mieten.

DGB warnt vor Verschlechterung bei Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor Verschlechterungen bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen durch gegenläufige Effekte von alten und neuen Gesetzesvorhaben. Die Wechselwirkungen führten eher zu neuen Arbeitsverboten als Fortschritten bei der Eingliederung in Arbeit und Ausbildung, zitierte das "Handelsblatt" am Freitag aus einem DGB-Positionspapier. Dies sei mit Blick auf den Fachkräftemangel kurzsichtig und ein "Verlust für die Gesellschaft".

EU-Kommissarin Vestager will mehr Konkurrenz für Digital-Platzhirsche

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager fordert schärfere Regeln für dominante Digitalkonzerne. "Sonst werden wir sehr bald in einer Welt leben, die von riesigen Unternehmen dominiert wird", sagte sie dem Handelsblatt. "Und sie werden nicht unbedingt europäisch sein."

Steuerzahlerbund für Komplettumzug der Bundesregierung nach Berlin

Der Bund der Steuerzahler hat nach 25 Jahren Berlin/Bonn-Gesetz seine Forderung nach einem Komplettumzug der Bundesregierung an die Spree erneuert. Das Gesetz führe zu zehntausenden Dienstreisen pro Jahr und verursache immense Kosten für Doppelstrukturen, kritisierte der Steuerzahlerbund am Freitag in Berlin. Angesichts geschätzter Kosten von 20 Millionen Euro pro Jahr durch diese Doppelstrukturen müsse das Berlin/Bonn-Gesetz abgeschafft werden.

"Gelbwesten" und Opposition kritisieren Ankündigungen Macrons

Die Protestbewegung der "Gelbwesten" und die französische Opposition haben scharfe Kritik an den Ankündigungen von Präsident Emmanuel Macron geübt. Sie blieben in vielen Bereichen vage und trügen nicht zur Überwindung der sozialen Krise im Land bei, hieß es am Freitag. Macron hatte am Donnerstagabend unter anderem Steuersenkungen und eine größere Bürgerbeteiligung an der Politik angekündigt.

Türkische Justiz stellt Haftbefehle gegen 240 Soldaten und Polizisten aus

Die türkische Justiz hat am Freitag Haftbefehle gegen mehr als 240 aktive Soldaten und Polizisten ausgestellt, die zur verbotenen Gülen-Bewegung gehören sollen. Ein Staatsanwalt in Istanbul ordnete die Festnahme von 210 Mitgliedern der Streitkräfte an, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Demnach wurden 115 Haftbefehle unmittelbar vollstreckt, während die Suche nach den 95 anderen Verdächtigen noch andauerte.

114.000 Hektar Wald müssen nach Sturm und Dürre von 2018 aufgeforstet werden

Als Folge von Sturm und Dürre im vergangenen Jahr müssen nach Schätzungen der Bundesregierung 114.000 Hektar Wald neu aufgeforstet werden. Erfahrungsgemäß werde es mehrere Jahre dauern, bis die Forstwirtschaft einen solchen großen Schaden bewältigt habe, berichtete die Rheinische Post aus einer Regierungsantwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion.

+++ Konjunkturdaten +++

SCHWEDEN

März Erzeugerpreise +1,2% gg Vormonat

März Erzeugerpreise +6,3% gg Vorjahr

März Einzelhandelsumsatz +1,9% gg Vorjahr

März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +1,5% gg Vorjahr

März Einzelhandelsumsatz +0,5% gg Vormonat

März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,4% gg Vormonat

