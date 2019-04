Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die BMW US Capital LCC begibt eine zehnjährige, demnach am 18.04.2029 fällige Anleihe (ISIN USU09513HW25/ WKN A2R07C), so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen dieser Anleihe umfasse 650 Mio. USD. Zu einem Zinssatz von 3,625% stehe die nächste Zinszahlung am 18.10.2019 an. Die Anleihe sei vom Emittenten vorzeitig kündbar. Die Stückelung der Anleihe betrage 2.000 USD, S&P versehe BMW mit dem Rating A+. (Ausgabe 17 vom 26.04.2019) (26.04.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...