Der US-Fahrdienstvermittler Uber will bei seinem Anfang Mai erwarteten IPO offenbar acht bis zehn Mrd. Dollar einnehmen. Die Aktien sollen Medienberichten zufolge in einer Preisspanne von 44 bis 50 Dollar angeboten werden. Damit würde der Lyft-Rivale (ebenfalls seit kurzem an der Börse) mit einer Gesamtbewertung zwischen 80 und 90 Mrd. Dollar an die New York Stock Exchange gehen. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.04.)

Den vollständigen Artikel lesen ...