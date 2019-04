Das Innenleben des Show-LKW stellt Neuheiten aus der Welt der Technik in den Vordergrund. Fachleute, alle technisch Interessierten und solche, die es vielleicht noch werden möchten, sind eingeladen, bei einem Besuch technischen Fortschritt zu erleben. So möchte der Distributor auch das Interesse an Technik und Naturwissenschaften bei jungen Menschen wecken.

Die interaktiven Ausstellungsbereiche gibt einen komprimierten Eindruck des gegenwärtigen Standes der Technik und der Möglichkeiten, sie industriell einzusetzen. Neuste Produkte und Innovationen aus den Bereichen Internet of Things (IoT), 3D-Druck, Robotik, Werkzeuge und Sicherheit lassen sich hier unter die Lupe nehmen. RS Mitarbeiter stehen dabei beratend und mit technischem Know-how zur Seite.

Von der Stromversorgung bis zum Monitoring

So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...