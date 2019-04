-------------------------------------------------------------- Urlaubsregion Hannover http://ots.de/Ch47RE --------------------------------------------------------------



Mit dem Boot über das Steinhuder Meer segeln, vom Pferderücken aus Heideflächen, Moore und Wälder im gemächlichen Trab an sich vorbei ziehen lassen oder im Deister zu Vogelgezwitscher und Blätterrauschen immer in Richtung Gipfel wandern. Die Sehenswürdigkeiten mit dem Doppeldeckerbus entdecken und sich bei einer Besichtigung von Schloss Marienburg ein bisschen königlich fühlen: Die Region Hannover bietet mit der Landeshauptstadt in der Mitte und den kleinen Städten und Orten rundherum vielfältige Möglichkeiten, den Urlaub mal spannend und mal entspannend zu gestalten.



12 interessante Fakten über die Region Hannover, die vielleicht auch noch manchen Hannover-Fan überraschen:



Wussten Sie, dass...



1. ...der Stadtwald Eilenriede mit 642 Hektar etwa doppelt so groß ist wie der Central Park in New York?



2. ... es in der Region Hannover über 1.000 Kilometer Radwege gibt?



3. ... Hannover 123 Jahre lang auch das Königreich Großbritannien regierte? Von 1714 bis 1837 saßen Hannovers Fürsten auf dem britischen Thron.



4. ... Hannover den ältesten Flohmarkt Deutschlands veranstaltet? Er lädt seit 1967 jeden Sonnabendvormittag zum Bummel ans Leineufer in die Altstadt.



5. ... Hannover Musik sogar aus einem Gullydeckel erklingen lässt? Vor dem Hauptbahnhof, Musik-Programm unter www.gullyman.eu



6. ... im Neuen Rathaus ein weltweit einzigartiger Lift, der im Bogen in die Kuppel fährt, die Gäste zum Aussichtspunkt bringt?



7. ... Hannover sehr erfinderisch ist? Werner von Siemens (Dynamo), Karl Jatho (Motorflug), Emil Berliner (Grammophon, Schallplatte) und Walter Bruch (Farbfernsehen) kamen von hier.



8. ... der Deister, Hannovers Hausgebirge, auf bis zu 405 Höhenmetern zum Wandern einlädt?



9. ... Hannover ein eigenes "Meer" besitzt? Das Steinhuder Meer lockt mit "Auswanderern" zur Insel Wilhelmstein.



10. ... Besucher auf dem Roten Faden gehen können? Die 4200 Meter lange, auf den Boden aufgemalte Spur führt zu 36 Sehenswürdigkeiten.



11. ... Shopping-Fans auf fast 300.000 m² Verkaufsflächen in der Innenstadt bummeln können?



12. ... das Schloss Marienburg als "Neuschwanstein des Nordens" bezeichnet wird? Georg V schenkte das Schloss seiner Frau Marie zum 39. Geburtstag.



Natürlich gibt es zum Beispiel mit den Herrenhäuser Gärten, dem Maschsee oder den zahlreichen Bühnen und Museen noch viele weitere Gründe, Sehenswürdigkeiten und Highlights, die zu einem Besuch in die Urlaubsregion Hannover einladen. Alle aktuellen Veranstaltungen sind unter www.visit-hannover.com zu finden.



eMagazin, 360° Panoramen und Imagebroschüren



Um schon von zu Hause aus den nächsten Ausflug oder Kurzurlaub planen zu können, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH ein neues eMagazin erstellt. Unter dem Motto "Entdecke Deine Region" können sich die Besucher durch die Highlights und Geheimtipps der Region Hannover klicken - bequem mit dem Handy, Tablet oder PC. 360° Panorama Fotos und Kurzfilme von vielen Sehenswürdigkeiten bieten dabei schon im Vorfeld neue Einblicke und ganz besondere Erlebnisse.



www.visit-hannover.com/entdeckedeineregion



Ebenfalls auf der Internetseite zu finden sind die neuen Imagebroschüren vom Steinhuder Meer, der Pferderegion und dem Deister. Alle drei Broschüren, die im .pdf Format zum Durchblättern zur Verfügung stehen, stellen die jeweiligen Freizeitregionen ausführlich vor. Wandertipps für den Höhenzug Deister, Tipps zu Aktivitäten auf dem Steinhuder Meer und Tourentipps für Ausritte auf dem Pferderücken laden zu einem Besuch ein. Aussagekräftige Fotos, Übersichtskarten sowie Empfehlungen zu regemäßigen Veranstaltungen runden das Angebot ab.



Viele weitere Touren, Pakete und Angebote in der Urlaubsregion Hannover Sie unter: www.hannover.de/urlaubsregion.



Einen Gesamtüberblick der Region Hannover bietet die Seite: www.visit-hannover.com in insgesamt 18 Sprachen.



