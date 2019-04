Stuttgart (ots) - Die Piratenpartei Stuttgart lädt zur Gesprächsrunde zwischen Patrick Breyer und Alvar Freude ein. Dr. Patrick Breyer, Spitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl und Alvar C.H. Freude, Softwareentwickler, Referent beim LfDI Baden-Württemberg und Autor, nehmen sich den Themen Mittelstand und Verwaltung im digitalen Zeitalter an. Moderiert wird das Gespräch von Borys Sobieski, stellvertretender Generalsekretär der Piratenpartei Deutschland und Landesvorstand in Baden-Württemberg.



"Die Digitalisierung, getrieben und zu weiten Teilen aus der EU bestimmt, kommt langsam im Mittelstand an. Industrie 4.0, Cyberangriffe und Datenschutz sind Themen mit immer größerer Bedeutung. Ich freue mich schon zu hören, was Patrick Breyer und Alvar Freude zu diesen Themen zu sagen haben", kommentiert Sobieski.



Montag, 29. April - ab 18 Uhr (voraussichtlich 2 Stunden) Landesgeschäftstelle Piratenpartei Baden-Württemberg Stöckachstraße 53 70190 Stuttgart



Der Eintritt ist frei, einen kleinen Snack und Getränke gibt es vor Ort.



