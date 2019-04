BERLIN (Dow Jones)--Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Bundesregierung scharf für ihre Abschottungsideen gegenüber China kritisiert und stattdessen mehr Initiative für die Wiederherstellung des fairen Welthandels gefordert.

"Viele reagieren auf die chinesische Herausforderung damit, dass abgeschottet werden soll. Auch die deutsche Außenwirtschaftspolitik setzt darauf, dass Investitionen bei uns erschwert werden. Ich halte das für den völlig falschen Weg", erklärte Lindner auf dem Bundesparteitag der FDP in Berlin. "Wir profitieren von chinesischen Investitionen bei uns, weil da Arbeitsplätze gesichert werden. Wir profitieren, wenn wir dort unsere Produkte verkaufen."

Deshalb könne das Ziel nicht Abschottung sein, sondern die Rückkehr zu einem freien und fairen Welthandel. Hier kritisierte er, dass die Bundesregierung keine deutschen Initiativen gestartet habe.

Lindners Kritik folgt der Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der im Februar mit Verweis auf unfaire Wettbewerbsverhalten Chinas die Notwendigkeit von einer deutschen und europäischen Wettbewerbspolitik betont hatte. Diese solle die großen Industriefirmen im internationalen Wettbewerb stärken.

Seine Rede hatte Lindner zunächst auf Chinesisch begonnen. In seiner anschließend mitgelieferten Übersetzung wies er darin auf die Notwendigkeit zur Veränderungsbereitschaft von Gesellschaft und Wirtschaft hin.

Einen Monat vor der Europawahl hob Lindner auch die Bedeutung der Europäischen Union für den Wohlstand Deutschlands hervor.

"Die Europäische Union ist nicht perfekt, wird immer gesagt. Aber sie ist besser als alles andere was wir haben. Und deshalb wollen wir Europas Chancen nutzen", so Lindner.

In seiner Rede griff er auch die Grünen und deren Umwelt- und Sozialpolitik an. Er warf ihnen vor, mit Klimaabgaben die Reisen für Familien unerschwinglich und mit Forderungen nach Fleischverzicht alle zu Vegetariern und Veganer machen zu wollen.

Auch in der Debatte um bezahlbaren Wohnraum ging er die von Teilen der Grünen unterstützen Forderung nach Enteignungen von Immobilienkonzernen scharf an.

Die Marktwirtschaft funktioniere perfekt, denn angesichts steigender Nachfrage und geringen Angebots stiegen die Preise. Durch Enteignungen würden keine neue Wohnungen gebaut, sondern nur teure Entschädigungen stattfinden.

"Statt zu klauen sollten die bauen", so Lindner.

Auf dem Bundesparteitag stellt sich Lindner auch zur Wiederwahl als Parteivorsitzender. Bei der letzten Abstimmung vor zwei Jahren hatte er 91 Prozent an Zustimmung bekommen. Allerdings hat es in den vergangen Wochen intern Kritik an seiner deutlichen Abgrenzung von der Friday-for-Future Klimabewegung von Schülern gegeben sowie an einem FDP-Tweet zur aktuellen Diskussion um bezahlte Bluttests auf das Down-Syndrom. In dem Tweet war das Foto einer Mutter mit einem betroffenen Kind auf den Arm zu sehen.

