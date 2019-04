Die Entscheidung der Türkischen Zentralbank für eine lockere Geldpolitik hinterlässt ratlose Experten. Der Markt könnte bald die Notenbank testen.

Der Kurs der türkischen Lira gerät weiter unter Druck: Die Währung ist gegenüber dem Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober 2018 gefallen, allein in diesem Monat beträgt das Minus sieben Prozent. Aktuell kostet ein Euro 6,60 Lira.

Was an dieser Zahl für beunruhigt: Als die europäische Gemeinschaftswährung im August des vergangenen Jahres knapp 20 Prozent höher bei 7,85 Lira notierte, stürzten in dem Strudel der Türkei-Krise auch Währungen und Anleihen anderer Länder wie Brasilien, Argentinien Russland und ab.

Kein Wunder, dass die Devisenanalysten der Commerzbank ihr aktuelle Lira-Studie mit der Überschrift "Lira: Der Keim der nächsten Krise?" versehen.

"Die Lira-Abwertung zeigt wieder einmal das Potenzial zur Spirale, es sei denn, die Zentralbank handelt prompt und entschlossen", schrieben die Experten vergangenen Mittwoch, am Tag vor der Zinsentscheidung.

Doch das Gegenteil war der Fall: Die türkische Zentralbank hat am vergangenen Donnerstag die Zinsen konstant gehalten - inmitten einer großen Wirtschaftskrise bei einer Inflation von 20 Prozent. Doch der Schlüsselsatz für Zinsen am Bosporus liegt weiterhin bei 24 Prozent, zudem strichen die Notenbanker die Passage, wonach sie eine Anhebung erwägen würden. Damit schickten sie die Lira auf ein neues Sechs-Monats-Tief.

Die meisten von Reuters befragten Experten gehen jetzt davon aus, dass die Weichen für eine geldpolitische ...

