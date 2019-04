Nach einem kurzen Durchatmen des Marktes zeigt sich der Dax an Freitag bereits wieder gut gelaunt.



Wie weit kann diese positive Stimmung noch gehen? Stefan Scharffetter von der Baader Bank sieht noch Potenzial beim DAX Richtung 12.500 Punkte. Danach dürfte es schwer werden und es sei erst mal mit Rücksetzern zu rechnen, so der Marktexperte im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Wie er zu dieser Einschätzung kommt, was in der kommenden Woche ansteht und womit von Seiten der US-Notenbank zu rechnen ist, mehr dazu im Video.