Damit hatte der Konzern aufgrund höhere Investitionen in Marken und neue Produkte gerechnet. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen die Erlöse um 3 Prozent auf 3,88 Milliarden US-Dollar (3,48 Mrd Euro) verglichen mit dem Vorjahresquartal zurück, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Das war etwas mehr ...

