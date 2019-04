500 Millionen Euro soll die geplante PKW-Steuer einbringen - allerdings basiert die Prognose auf 17 Jahre alten Daten, kritisieren die Grünen.

Die Grünen melden erneut Zweifel an der offiziellen Einnahme-Kalkulation der umstrittenen Pkw-Maut an. Die Prognose des Bundes basiere auf 17 Jahre alten Prognosen zur Verkehrsentwicklung, sagte Grünen-Verkehrsexperte Stephan Kühn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Solide Berechnungen sehen anders aus."

Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...