Der Dow Jones hat gestern den zweiten Tag in Folge Verluste eingefahren. Es ging rund ein halbes Prozent abwärts für ihn. Auch der S&P 500 notierte leicht im negativen Bereich. Nur der Nasdaq 100 verzeichnete Zugewinne in Höhe von 0,4 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Microsoft, Amazon, Disney, PayPal und Intel. Cornelia Eidloth, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.