Die Zusammenarbeit der beiden Autobauer könnte bald neu aufgestellt werden. Gegen eine Fusion gibt es Widerstand in Japan.

Im Streit um das künftige Kräfteverhältnis der Allianzpartner Renault und Nissan schlägt der französische Autobauer einem Zeitungsbericht zufolge seinem japanischen Partner eine gemeinsame Dachgesellschaft vor. In die Holding sollten die beiden Autokonzerne nahezu die gleiche Zahl an Direktoren entsenden, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Freitag ohne Angabe von Quellen.

Die gegenseitigen Aktienanteile, nach denen bisher Renault stärker an Nissan beteiligt ist als umgekehrt, sollten in einem ausgewogenen Verhältnis auf die gemeinsame Gesellschaft übertragen werden. Dabei würde der Anteil des französischen Staates an Renault von aktuell 15 Prozent auf sieben bis acht Prozent verwässert. Sitz der Holding solle ein Drittland sein, womöglich Singapur.

Nissan lehnte eine Stellungnahme ab. "Was wir wollen, ist die Allianz irreversibel zu machen", sagte Finanzchefin Clotilde Delbos bei der Vorstellung der Quartalsbilanz des größten französischen ...

