=== M O N T A G, 6. Mai 2019 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin April *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1H 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q, Koblenz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Drexel University, Philadelphia *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q, Venlo - Börsenfeiertag Großbritannien, Japan D I E N S T A G, 7. Mai 2019 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q, Essen 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q, Ellwangen 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q, Landsberg *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q, Leuwen 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1Q, Heerlen *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefon-PK), Neubiberg *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Köln 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris 07:35 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q, München 07:35 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q, Dettingen 07:45 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aßlar *** 08:00 DE/Auftragseingang März 09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q (10:30 HV in Frankfurt) 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV, Bonn 10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV, Mannheim 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV, Mülheim an der Ruhr 10:00 DE/Siltronic AG, HV, München 10:00 DE/SHW AG, HV, Heidenheim 10:30 DE/Hochtief AG, HV, Essen 10:30 DE/Bafin, Jahres-PK, Frankfurt 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV, Hamburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q, Turin *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q, Martinsried 22:15 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 1Q, Englewood 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis 2017, Amsterdam M I T T W O C H, 8. Mai 2019 *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q und Capital Market Day "Vision 2020+" (07:30 PK), München *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 2Q, München 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:15 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Maintal *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Wirecard AG, Ergebnis 1Q, Aschheim 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Mannheim 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q, Ratingen 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 1Q, Dortmund 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1Q, Pullach *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, Herzogenaurach 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H, Bristol 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 10:00 DE/Allianz SE, HV, München 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV, Karlsruhe 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV, Bremen 10:30 DE/Hannover Rück SE, HV, Hannover *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/VöB, PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 18:20 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q, Büdelsdorf *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 2Q *** - CN/Handelsbilanz April D O N N E R S T A G, 9. Mai 2019 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise April *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q, Bonn *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV in Wiesloch), Heidelberg *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q, Mailand *** 07:10 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q, Niestetal *** 07:10 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q, Siena *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q, Jena *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Pullach 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 10:30 HV), Hannover 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:50 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q (08:15 Webcast) 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q, Zörbig *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 4Q, London *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hannover 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München 09:00 DE/Comdirect Bank AG, HV, Hamburg *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Adidas AG, HV, Fürth 10:00 DE/Kion Group AG, HV, Frankfurt *** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK, Renningen *** 14:30 US/Handelsbilanz März (ursprünglich 7.5.2019) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise April *** - EU/Informelles Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, Sibiu *** - DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Ergebnis der Steuerschätzung, Berlin - Börsenfeiertag Russland F R E I T A G, 10. Mai 2019 01:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 24./25. April *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 1Q, Bonn *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q, Neckarsulm *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz März 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q, Würzburg *** 08:45 FR/Industrieproduktion März *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV, Wiesbaden 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV, Lübeck *** 10:30 GB/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/BIP März *** 10:30 GB/Handelsbilanz März *** 10:30 GB/Industrieproduktion März 11:00 DE/Dürr AG, HV, Bietigheim-Bissingen 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz) *** 14:30 US/Realeinkommen April *** 14:30 US/Verbraucherpreise April - EU/Ratingüberprüfungen für Estland (Moody's), Norwegen (Moody's), Rumänien (Fitch) ===

