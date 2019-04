Einige Hersteller haben noch nicht einmal alle Motoren nach dem neuen WLTP-Verbrauchszyklus zertifiziert, da droht bereits neues Ungemach. In diesem Herbst wird auf WLTP II nachgeschärft.

"Wir können mit unserer Performance nicht zufrieden sein. Audi hat hervorragende Produkte im Markt, aber unternehmerisch haben wir vor allem WLTP als den ultimativen Stresstest nicht bestanden", verkündete der Audi-Vorstandsvorsitzende Bram Schot Mitte März. Den eigenen Technikern stellte er damit ein Armutszeugnis aus.

Die deutschen Autohersteller und allen voran Audi, Premium-Aushängeschild des Volkswagenkonzerns, haben die Umstellung des jahrelang geltenden Verbrauchszyklus NEFZ (Neuer Europäischer Fahr Zyklus) auf WLTP (World Light Vehicle Test Procedure) nicht fristgerecht zum 1. September 2018 hinbekommen. Obwohl der neue Zyklus bereits seit vergangenem Herbst gilt, hängen die Ingolstädter hinterher. Von wegen Vorsprung durch Technik.

Die leistungsstarken Achtzylinder wurden etwa wegen der vergleichsweise kleinen Stückzahlen zur Überprüfung nach hinten geschoben. Sie werden in den ebenso imageträchtigen wie gewinnbringenden Modellen vom Typ Audi A7, A8, Q7 oder Q8 nach wie vor nicht angeboten.

Audi wurde dabei ebenso wie einigen anderen deutschen Herstellern zum Verhängnis, dass von den meisten Motoren viele Varianten existieren. So gibt es einen Volumenmotor wie den zwei Liter großen Vierzylinder-Benziner vom Typ EA 888, ursprünglich für den VW Golf GTI entwickelt, in zahllosen Modellen vom kleinen Audi A1 bis zum mächtigen Q7. Mal mit Handschaltung, mal mit Doppelkupplungsgetriebe, mit oder ohne Allradantrieb und dann natürlich in den unterschiedlichsten Kombinationen von Rädern und Aufbauten. Nahezu jede Konfiguration hat Auswirkungen auf Gewicht, Spezifikation und damit auch auf den Verbrauch. Der Aufwand, den Motor auf den neuen WLTP-Zyklus abzustimmen, ist schlicht gigantisch.

Der Kunde hat zwar den Vorteil, dass die Verbrauchsangaben nunmehr realitätsnäher sind, als sie es durch den NEFZ waren. Sprich: In der Regel fallen sie höher aus. Der Nachteil für die Kunden: Viele Modellvarianten lassen sich nicht nur übergangsweise, sondern auch langfristig nicht mehr kaufen. Zudem müssen Besitzer mit einer erhöhten KFZ-Steuer rechnen.

Doch die neuen Messverfahren ärgern nicht nur die Besitzer. Höhere Verbräuche bringen auch die Autobauer selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...