An der Gazprom-Aktie scheiden sich die Geister. Skeptiker bemängeln die politischen Risiken. Der Börsenpunk erklärt, was für die Aktie spricht. Wichtig ist dem Börsenpunk auch seine 80/20-Strategie. Heißt: Anleger sollten 80 Prozent in "dicke Brummer" investieren. 20 Prozent können spekulativ eingesetzt werden. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Norilsk Nickel, Porsche, Proton Power Systems, Iflytek, Nintendo, Gazprom