Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktien von Wirecard nach den am Donnerstag vorgelegten Geschäftszahlen um gut zwölf Prozent von 170 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ausgehend von einem Wirecard-Kurs +3,68% von 129 Euro beträgt das Potenzial für die Aktie also über 47 Prozent. Am Freitag-Vormittag stieg der Kurs auf 132 Euro und rangierte damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...