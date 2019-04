Amazon hat am Donnerstag Geschäftszahlen präsentiert und ist mit einem Rekordgewinn in das neue Jahr gestartet - der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um 125 Prozent. Nun verstärkt Amazon den Druck auf ihre Konkurrenz. So sollen Kunden des Zustellungsangebots Prime ihre bestellten Waren künftig binnen eines Tages erhalten. An der Börse kam der Quartalsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...