Smart-Home-Technologien werden heutzutage bereits in der Projektphase bei Neubauten und bei Modernisierungsarbeiten an Bestandsgebäuden berücksichtigt. So werden im Eingangsbereich moderne Türsprechanlagen verbaut. Im Gegensatz zu klassischen, analogen Türsprechanlagen sind moderne Sprechanlagen oft IP- und netzwerkbasiert und können daher große Datenmengen wie Audio und Video übertragen. Nicht selten werden diese Sprechanlagen in vorhandene Haus- und Gebäudeautomatisierungssysteme integriert.

Kommunikation aus der Ferne

Durch die Anbindung an das Smartphone oder Tablet ist der Zugriff auf die IP-Video-Türsprechanlage von unterwegs möglich. Wenn ein Besucher an der Haustür klingelt, wird eine Push-Mitteilung auf das mobile Endgerät gesendet. Die Internetgeschwindigkeit sollte dabei mindestens 450?kbit/s betragen, und es sollte möglich sein, mehrere Mobilgeräte an die Türsprechanlage anzubinden.

Der Hausbewohner wird per Push-Mitteilung informiert und kann mit dem Besucher sofort kommunizieren. Sollte ein Paketbote eintreffen wenn man nicht zu Hause ist, kann man ihn zum Beispiel anweisen, das Paket unter dem Carport abzustellen oder bei einem Nachbarn abzugeben (Bild 1).

Bewegungsmelder und Weitwinkelkameras

Ein eingebauter Bewegungsmelder bietet den Vorteil, dass der Bewohner über einen Besucher informiert wird, noch bevor dieser die Ruftaste der Türsprechanlage betätigt. Dabei sollte die Anlage zwischen den Bewegungen zu und weg von der Tür unterscheiden können, damit man die Push-Mitteilung nur dann bekommt, wenn jemand sich der Tür nähert und nicht, wenn die Bewohner das Haus verlassen (Bild 2).

Über die integrierte Kamera der IP-Türsprechanlage ist der Zugriff auf das Live-Video per Smartphone jederzeit möglich. Die meisten Kameras erfassen einen horizontalen Winkel von etwa 160 Grad. Dies führt jedoch dazu, dass links und rechts im Kamerabild blinde Flecken entstehen. Eine IP-Kamera ...

Den vollständigen Artikel lesen ...