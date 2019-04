Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Trotz eines starken US-Wirtschaftswachstums im ersten Quartal geben die Kurse an der Wall Street am Freitag zur Eröffnung leicht nach. Die Indizes stehen auch zum Wochenausklang ganz im Bann der Berichtssaison. So drückt das deutlich Minus der Intel-Aktie sowohl den Dow-Jones-Index als auch den Halbleiter-Sektor in negatives Terrain. Letzterer führt mit einem Minus von 4,1 Prozent die Verliererliste an.

Für den Dow-Jones-Index geht es um 0,2 Prozent auf 26.414 Punkte nach unten, der S&P-500 gibt um 0,2 Prozent nach und der Nasdaq-Composite verliert 0,5 Prozent.

Mit einem annualisierten BIP-Anstieg um 3,2 Prozent wurde die Prognose einer Zunahme um 2,5 Prozent klar übertroffen. Gestützt wurde das Wachstum vor allem von Exporten und Lagerinvestitionen, während es bei Konsum und Investitionen zu einer Wachstumsabschwächung kam. Die Zahlen dürften von den Anlegern als weiteres Indiz dafür gesehen werden, dass Sorgen um den Zustand der US-Wirtschaft übertrieben sein dürften.

Einen deutlichen Beitrag zu realen Wachstum leistete auch die Abschwächung der Preisindizes. Der BIP-Deflator stieg mit einer Jahresrate von nur noch 0,9 (1,7) Prozent, Ökonomen hatten dagegen 1,4 Prozent prognostiziert. Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 0,6 (1,5) Prozent. Die privaten Konsumausgaben stiegen nur noch um 1,2 (2,5) Prozent - der schwächste Wachstumswert seit einem Jahr. "Doch nach einigen starken Quartalen kann das verkraftet werden", so Analystin Jennifer Lee von BMO Capital Markets.

Nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten aus Asien hatten die Investoren mit Spannung auf die US-Daten gewartet. Nach Südkorea am Donnerstag hatte am Freitag auch Japan schwache Daten veröffentlicht.

Schwacher Intel-Ausblick drückt auf das Sentiment

Belastet wird die Stimmung vom schwachen Ausblick des Halbleiterkonzerns Intel. Das Unternehmen hat die Jahresprognose gesenkt, mit den Ergebnissen für das erste Quartal allerdings die eigenen Schätzungen erfüllt. Die Intel-Aktie bricht um 8,9 Prozent ein und ist damit mit Abstand größter Dow-Verlierer.

Dagegen legen Amazon um 0,5 Prozent zu. Der Online-Händler hat nach einem sehr guten Weihnachtsgeschäft einen noch besseren Start in das laufende Jahr verzeichnet. Der Nettogewinn wurde im ersten Quartal mehr als verdoppelt und stieg abermals auf Rekordniveau.

Die Ford-Titel schießen um 8,8 Prozent nach oben. Der US-Autobauer hat im ersten Quartal operativ mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Dabei konnten Verluste im Ausland mit der Stärke des Pickup- und SUV-Angebots in den USA ausgeglichen werden.

Die Exxon-Aktie büßt 2,4 Prozent ein. Der insgesamt niedrige Ölpreis und schwache Margen im Raffinerie-Geschäft haben dem US-Ölkonzern im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Das Ergebnis fiel niedriger aus als von Analysten erwartet. Für die Chevron-Aktie geht es um 0,2 Prozent nach unten. Chevron hat im ersten Quartal 2019 zwar beim Umsatz die Erwartungen verfehlt, diese beim Gewinn allerdings übertroffen.

American Airlines hat im ersten Quartal zwar besser abgeschnitten als erwartet. Das Grounding der 737-MAX-Flotte macht der Fluglinie aber einen Strich durch die Gewinnplanung 2019. Die Prognose wurde gesenkt. Die Aktie verliert 1,9 Prozent.

Uber bietet Aktien zu 44 bis 50 Dollar an

Der Fahrdienstvermittler Uber wird bei seinem Börsengang im besten Fall 9 Milliarden Dollar erlösen. Das Unternehmen will 180 Millionen Aktien zum Preis von 44 bis 50 Dollar ausgeben, wie es am Freitag in einem IPO-Dokument für die Börse schreibt. Die Bewertung des Konzerns läge damit bei rund 80 bis 90 Milliarden Dollar. Bei Bekanntwerden der IPO-Pläne stand noch eine Bewertung von mehr als 100 Milliarden Dollar im Raum. Aber auch jetzt wäre das IPO gemessen am Marktwert der zweitgrößte Börsengang in der US-Finanzgeschichte nach Alibaba.

In dem Dokument nennt Uber auch erste vorläufige Zahlen für das erste Quartal. Demnach fiel ein Verlust nach Dritten von 1 bis 1,11 Milliarden Dollar an, bei einem Umsatz von 3,04 bis 3,1 Milliarden Dollar. Der kleinere Wettbewerber Lyft wird voraussichtlich am 7. Mai Zahlen bekanntgeben und damit wahrscheinlich vor dem Börsengang von Uber. Lyft steht seit dem Start aufs Parkett am 29. März unter Druck, der Kurs gab um rund 28 Prozent nach. Die Lyft-Aktie fällt aktuell um weitere 1,6 Prozent.

Gewinnmitnahmen belasten Ölpreise

Abwärts geht es für die Ölpreise. Teilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten deutlichen Gewinnen. Der Markt sei "technisch überkauft" und eine Korrektur dringend nötig. Interessant dürfte aber werden, wie weit die Preise zurückfielen. Derzeit liegen diese weiter in Reichweite der jüngst erreichten Sechsmonatshochs. Mit den BIP-Daten grenzen die Ölpreise ihre Verluste leicht ein. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gibt um 1,9 Prozent auf 64,00 Dollar nach, für Brent geht es um 1,4 Prozent auf 73,34 Dollar nach unten.

Der Dollar legt nach den starken BIP-Zahlen zunächst kräftig zu und drückt den Euro auf ein Tagestief bei 1,1111 Dollar. Doch der Greenback kann die Gewinne nur kurzzeitig behaupten. Mittlerweile notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1145 Dollar und damit sogar leicht über dem Niveau von vor der Veröffentlichung der Daten.

Der Goldpreis zieht nach den BIP-Daten an. Der Preis für die Feinunze legt um 0,4 Prozent auf 1.283 Dollar zu. Vor der Bekanntgabe der Daten hatte er noch vier Dollar niedriger notiert. Die US-Anleihen ziehen leicht an. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen geht es um 3,4 Basispunkte auf 2,50 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.414,32 -0,18 -47,76 13,23 S&P-500 2.920,92 -0,18 -5,25 16,52 Nasdaq-Comp. 8.080,33 -0,47 -38,36 21,78 Nasdaq-100 7.769,10 -0,61 -47,82 22,74 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,28 -6,0 2,34 107,6 5 Jahre 2,28 -4,3 2,33 36,1 7 Jahre 2,39 -3,9 2,43 14,0 10 Jahre 2,50 -3,4 2,53 5,6 30 Jahre 2,92 -2,0 2,94 -14,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:12 Do, 17:19 % YTD EUR/USD 1,1145 +0,09% 1,1138 1,1140 -2,8% EUR/JPY 124,40 +0,12% 124,35 124,13 -1,1% EUR/CHF 1,1366 +0,06% 1,1363 1,1356 +1,0% EUR/GBP 0,8630 -0,04% 0,8630 0,8632 -4,1% USD/JPY 111,62 +0,03% 111,65 111,44 +1,8% GBP/USD 1,2915 +0,14% 1,2905 1,2906 +1,2% Bitcoin BTC/USD 5.171,26 -4,22% 5.188,76 5.460,26 +39,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,00 65,21 -1,9% -1,21 +36,4% Brent/ICE 73,34 74,35 -1,4% -1,01 +33,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,49 1.277,35 +0,6% +8,14 +0,2% Silber (Spot) 15,05 14,95 +0,7% +0,10 -2,9% Platin (Spot) 893,39 887,50 +0,7% +5,89 +12,2% Kupfer-Future 2,88 2,86 +0,5% +0,02 +9,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2019 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.