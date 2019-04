Daimler übertrifft Erwartungen und bestätigt Ausblick

Belastet von geringeren Autoverkäufen und zunehmendem Gegenwind im Lkw-Geschäft hat Daimler auch im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Im Bus- und Van-Geschäft fiel zum Jahresstart sogar ein Verlust an. In der Summe schnitten die Stuttgarter aber besser ab als befürchtet. Zudem bestätigte der DAX-Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr, der von Analysten im Vorfeld teilweise als ambitioniert eingestuft worden war.

Daimler wird Sparplan erst nach Chefwechsel vorlegen

Bei Daimler werden die in Aussicht gestellten Sparmaßnahmen erst nach dem Wechsel an der Unternehmensspitze verkündet. Daimler-CFO Bodo Uebber sagte während einer Telefonkonferenz, dass an einer Analyse der Kosten und Prozesse für "Gegenmaßnahmen" noch gearbeitet werde. "Diese Analysen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen", so der Manager, der sein Amt mit der Hauptversammlung am 22. Mai abgibt.

Continental verzeichnet Gewinneinbruch - Ausblick bestätigt

Der schwache Automarkt hat beim Zulieferer Continental im ersten Quartal zu einem Gewinneinbruch geführt. Trotz stabiler Umsätze sank das bereinigte operative Ergebnis EBIT um 17 Prozent auf 884,2 Millionen Euro, wie der DAX-Konzern anlässlich der Hauptversammlung mitteilte. Die bereinigte operative Marge fiel daher spürbar auf 8,1 Prozent von 9,7 Prozent. Den Ausblick für 2019 bestätigte Conti und setzt dabei auf eine Marktbelebung im zweiten Halbjahr.

Staatsanwaltschaft untersucht VW-Boni an freigestellten Manager

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig untersucht Bonuszahlungen der Volkswagen AG an einen inzwischen freigestellten Manager. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen seien noch in einem frühen Stadium, sagte sie und wollte sich darüber hinaus nicht äußern. Die Ermittler prüfen Boni in Summe von 866.000 Euro, die der Konzern zwischen 2016 und 2018 an einen freigestellten Manager gezahlt hat, zusätzlich zu einem Monatsgehalt von 14.600 Euro, wie die Zeitung Bild am Sonntag unter Berufung auf Untersuchungsunterlagen berichtet hatte.

Renault bestätigt trotz Umsatzrückgang Jahresprognose

Der französische Autohersteller Renault hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um 4,8 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro verbucht. Der globale Automarkt werde im laufenden Jahr um 1,6 Prozent schrumpfen, erwarten die Franzosen. Solange es nicht zu einem harten Brexit kommt, werde der Markt in Europa stagnieren. Die Jahresziele bestätigte Renault.

Nissan senkt Gewinnprognose für Geschäftsjahr deutlich

Der japanische Autokonzern Nissan hat im vergangenen Jahr deutlich schlechter abgeschnitten als bisher erwartet. Nach einem schwierigen Schlussquartal senkte der Konzern seine Prognose für das im März beendete Geschäftsjahr 2018/19 deutlich. So geht Nissan nurmehr davon aus, in den zwölf Monaten bis zum 31. März 2019 einen operativen Gewinn von 318 Milliarden Yen erzielt zu haben. Bei der im Februar ausgegebenen Prognose hatte Nissan noch mit 450 Milliarden gerechnet.

Renault will Nissan Fusion vorschlagen - Kreise

Der französische Autokonzern Renault will seine Geschäfte mit dem Partner Nissan in einer neuen Holding zusammenführen. Beide Unternehmen sollen den Plänen zufolge jeweils etwa 50 Prozent an der Holding halten, sagten informierte Personen. Details müssten aber noch ausgearbeitet werden, und Nissan müsse über das konkrete Vorhaben zunächst informiert werden.

Früherer Automanager Ghosn verlässt Haftanstalt in Tokio

Der frühere Automanager Carlos Ghosn ist auf Kaution aus der Untersuchungshaft freigelassen worden. Der ehemalige Nissan-Chef verließ am Donnerstag die Haftanstalt in Tokio, wie TV-Sender meldeten. Zuvor hatte ein Gericht in der japanischen Hauptstadt einem Antrag von Ghosn stattgegeben, gegen Millionenauflagen aus der Untersuchungshaft freizukommen. Die Staatsanwaltschaft legte zwar Berufung gegen die Freilassung ein, scheiterte damit jedoch.

Peugeot-Umsatz sinkt im 1. Quartal

Bei Peugeot ist im ersten Quartal der Umsatz, unter anderem aufgrund niedrigerer Umsätze mit Partnern und negativen Währungseffekten gesunken. Er ging im Jahresauftaktquartal um 1,1 Prozent auf 17,98 Milliarden Euro zurück, teilte der französische Autohersteller mit.

Valeo bestätigt nach leichtem Umsatzrückgang Prognose

Der französische Automobilzulieferer Valeo hat im ersten Quartal in einem schwiergen Markt etwas weniger umgesetzt als im Vorjahr. An seiner Prognose für 2019 hält das Unternehmen fest. Der Umsatz sank um 1 Prozent auf 4,84 Milliarden Euro. Bereinigt belief sich der Rückgang auf 3 Prozent.

Europäischer Nutzfahrzeugmarkt legt dritten Monat in Folge zu

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt hat im März den dritten Monat in Folge zugelegt. Mit Ausnahme von Bussen trugen alle Nutzfahrzeugsegmente zu dem Wachstum bei. Wie der Herstellerverband Acea mitteilte, wurden im vergangenen Monat in der EU und der europäischen Freihandelszone insgesamt 280.185 Fahrzeuge neu zugelassen, das waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im ersten Quartal lag der Anstieg bei 5,1 Prozent auf 675.167 Fahrzeuge.

Ford verdient dank gutem Pickup- und SUV Geschäft mehr als erwartet

Ford hat im ersten Quartal operativ mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der US-Autobauer konnte Verluste im Ausland mit der Stärke seines Pickup-Truck- und SUV-Angebots in den USA ausgleichen. Der operative Gewinn legte im Zeitraum Januar bis März um 12 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar zu, unterstützt durch starke Preise in den USA und geringere Verluste in China, dem zuletzt schwierigsten Markt von Ford. Das operative Ergebnis je Aktie lag im ersten Quartal mit 44 Cent deutlich über der Konsensschätzung der Wall-Street-Analysten von 27 Cent.

Ford wegen Abgasstandards im Visier der US-Justiz

Das US-Justizministerium hat eine strafrechtliche Ermittlung wegen möglicher Verstöße von Ford bei Abgasnormen eingeleitet. Dies teilte der Autobauer am Freitag mit, der bereits im Februar eine Untersuchung seines Zertifizierungsprozesses angekündigt hatte. Seinerzeit seien sowohl die Umweltschutzbehörde EPA als auch die zuständige Behörde in Kalifornien darüber informiert worden.

Tesla verfehlt im 1. Quartal Erwartungen - Kapitalerhöhung möglich

Der Elektroautohersteller Tesla hat im ersten Quartal nach Gewinn in den beiden Vorquartalen wieder einen Verlust von 702 Millionen US-Dollar geschrieben, will im dritten Quartal aber wieder die Gewinnzone erreichen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schaffte das Unternehmen aber eine Verbesserung: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis lag bei minus 2,90 Dollar je Aktie, nachdem es vor Jahresfrist noch minus 3,35 Dollar waren. CEO Elon Musk bereitete Tesla-Aktionäre auch auf eine mögliche Verwässerung ihrer Beteiligung vor: Nachdem die verfügbare Liquidität im ersten Quartal im Vergleich zum Ende 2018 um 40 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar gefallen war, sprach der Manager in einem Analystengespräch davon, dass die "Idee einer Kapitalerhöhung" jetzt diskutiert werden müsse.

