BERLIN (Dow Jones)--Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner wurde am Freitag mit 86,6 Prozent der Delegiertenstimmen beim Bundesparteitag wiedergewählt. Bei der letzten Abstimmung vor zwei Jahren hatte er noch 91 Prozent an Zustimmung bekommen.

In den vergangen Wochen hatte es intern Kritik an seiner deutlichen Abgrenzung von der Friday-for-Future Klimabewegung von Schülern gegeben sowie an einem FDP-Tweet zur aktuellen Diskussion um bezahlte Bluttests auf das Down-Syndrom. In dem Tweet war das Foto einer Mutter mit einem betroffenen Kind auf den Arm zu sehen.

Lindner wurde 2013 zum ersten Mal Vorsitzender der Freidemokraten. Zuvor war seine Partei aus dem Bundestag ausgeschieden. Unter seiner Führung schaffte die FDP bei der Bundestagswahl im September 2017 die Rückkehr in den Deutschen Bundestag.

April 26, 2019

