EEII AG: EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2018 EQS Group-Ad-hoc: EEII AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Generalversammlung EEII AG: EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2018 26.04.2019 / 17:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-Hoc Information: EEII 2018 Jahresergebnis Zug, 26. April 2019 EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2018 EEII schliesst das Berichtsjahr mit einem Gesamtverlust von minus CHF 593'829 (2017: Gewinn von plus CHF 78'405) ab. Der Grund liegt vor allem im unbefriedigenden Börsenumfeld, akzentuiert durch die undankbaren Kursentwicklungen im 4. Quartal 2018, einem Kurseinbruch der Schlüsselposition KAZ Minerals und EEIIs Anlagen in der Ukraine in den Sparten Stromerzeugung und -distribution, deren Börsenkurse unter den gescheiterten Privatisierungsbemühungen der Regierung erneut litten. Der innere Wert der Aktie (NAV) reduzierte sich per Ende 2018 von CHF 3.15 im Vergleich zu CHF 3.54 Ende 2017. Die stringente Kostendisziplin wurde beibehalten. Die Gesamtausgaben für 2018 beliefen sich auf: CHF 378'500 im Vergleich zu 2017: CHF 387'906 mit einer Gesamtdividendengutschrift für 2018 von: CHF 275'604 im Vergleich zu 2017 CHF 149'615. Im Jahresverlauf verringerte sich der Rohölpreis pro Fass von USD 67 auf 54 und der MSCI Index «Welt Öl-Förderung-und Produktion» büsste 23% ein. Die Kurse der zwei weiteren strategisch wichtigsten Positionen der EEII, Ukrnafta und Gazprom (mit ihrer Gesamtportfoliogewichtung von 87%) blieben nahezu unverändert. Die positive Wertentwicklung beider Unternehmen - im relativen Vergleich zur negativen Veränderung des Gesamtmarktes - ist erklärbar durch die positive Steigerung der operativen Ergebnisse, und, gerade bei Ukrnafta, auch dem Umstand, dass insbesondere bei der aktuell sehr tiefen Bewertung der Firma ein Kursrückgang des Rohölpreise sich kaum mehr auf den Aktienpreis auswirkt. Währungsveränderungen beeinflussten das Jahresergebnis 2018 der EEII kaum. Mit der Ausnahme des Brexit-bedingt schwächelnden GBP (-5,7 %) blieben die Ukrainische Hryvna wie auch der USD stabil. Der Ukraine, dem Hauptmarkt der Anlagen der EEII, gelang es in der Berichtsperiode, die Wirtschaftslage etwas zu stabilisieren und die Verwerfungen, welche nach den Kriegshandlungen mit Russland virulent auftraten, zu stoppen. Das bescheidene BIP-Wachstum von 3,3% (prognostiziert) für 2018 zeigt jedoch klar die Unfähigkeit der gegenwärtigen Regierung, das ungebrochen vorhandene Potential des Landes zu nutzen. Im gleichen Masse wie die allgemeine Entwicklung der Ukraine präsentieren sich deren Aktienmarkt, der Zustand der lokalen Finanzindustrie und das Rechtssystem als unzuverlässig. Um den vollständigen Rückzug aus ihren Engagements im Wirtschaftsraum der Ukraine voranzutreiben und somit neue Ankerinvestoren zu gewinnen, adoptierte die EEII statutarisch eine ,opting-out Klausel' und leitete den Wechsel der Bank und Depotstelle in der Ukraine in die Wege. Diese Massnahmen begünstigen die fortlaufenden Gespräche und Verhandlungen mit interessierten Investoren. Der vollständige Jahresbericht 2018 sowie weitergehende Informationen stehen auf der Webseite www.eeii.ch zum Herunterladen zur Verfügung; eine Kopie davon wird den Aktionären auf Wunsch schriftlich zugestellt. Die Generalversammlung der EEII AG findet am 27. Mai 2019, 11.00 Uhr, im Parkhotel in Zug statt. Der nachfolgende Link verweist auf die Einladung zur Generalversammlung: www.eeii.ch Weitere Informationen: Marcus H. Bühler, CEO (Tel: +41-44-552 43 43).