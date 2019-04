lm group schliesst Aktienrückkaufprogramm ab und kündigt ein von der Generalversammlung zu genehmigendes neues Programm an

Amsterdam/Chiasso, 26. April 2019 - lastminute.com N.V. hat heute den im Mai 2017 begonnenen Aktienrückkauf (den «Aktienrückkauf») beendet.

Im Rahmen des Aktienrückkaufs wurden 266'783 Inhaberaktien von lm group für insgesamt CHF 3,7 Mio. (€ 3,2 Mio.) zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug CHF 13.8452.

Die zurückgekauften Inhaberaktien wurden für die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 2011-2013 von lm group verwendet und sind weiterhin an den aktuellen, auf Mitarbeiteraktien basierenden langfristigen Incentive-Plan gebunden und/oder an die Finanzierung von Akquisitionen.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung am 8. Mai 2019 zu einem neuen Aktienrückkaufprogramm von maximal 559'882 Aktien wird lastminute.com NV am 10. Mai 2019 weiterhin eigene Aktien zurückkaufen. Der neue Aktienrückkauf endet spätestens am 7. Mai 2021. Die zurückgekauften Inhaberaktien werden für den aktuellen, auf Mitarbeiteraktien basierenden langfristigen Incentive-Plan und/oder zur Finanzierung von Akquisitionen verwendet.

Der Aktienrückkauf wird durch lastminute.com N.V., Amsterdam oder Sealine Investments L.P., Edinburgh, Schottland durchgeführt.

Überlm group (https://lmgroup.lastminute.com/)

