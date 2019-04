Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum vierten Mal in Folge in der verkürzten Nachosterwoche zugelegt und erstmals über 9'700 Punkten geschlossen; dies nach einem Sprung in der Schlussauktion auf einen neuen Höchststand. Gestützt wurde der Gesamtmarkt dabei insbesondere von den erneut starken Novartis sowie von Roche. Die Rekordlaune wurde damit also auch vor dem Wochenende nicht beeinträchtigt, auch wenn die Avancen letztlich gering waren.

Angeheizt wurde die "Partystimmung" an den Börsen in der ausgelaufenen Woche vor allem von mehrheitlich soliden bis guten Unternehmenszahlen, sowohl in den USA als auch hierzulande. Mit Blick auf die Konjunktur wurde die positive Haltung hinsichtlich der globalen Konjunktur von einem deutlich besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftswachstum in den USA gestützt. Dort legte das BIP im ersten Quartal um 3,2 Prozent zu, womit die Prognosen um beinahe einen Prozentpunkt übertroffen wurden. Die Chancen, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen im laufenden Jahr entgegen den Erwartungen doch noch einmal anheben wird, sind damit aber wieder etwas gestiegen, was die eher verhaltene Reaktion der Aktien auf die Zahlen erklärt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,31 Prozent höher bei 9'724,27 Punkten, was gleichzeitig einem neuen Allzeithoch entsprach. Im Wochenvergleich ...

