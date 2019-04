Die Kurse von US-Staatspapieren haben am Freitag im späten Handel die Aufschläge aus dem frühen Anleihegeschäft gehalten. In allen Laufzeitbereichen gaben die Renditen nach.Das starke Wirtschaftswachstum in den USA im ersten Quartal belastete die Anleihen nicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hatte mit 3,2 Prozent deutlich ...

