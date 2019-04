Kanadas Freizeit-Marihuana-Markt und die europäischen Märkte für medizinisches Cannabis sind in der Regel die Topthemen der Diskussion von Führungskräften der größten Marihuana-Produzenten. Das ist nachvollziehbar, denn fast alle Einnahmen der großen Marihuana-Unternehmen werden in Kanada und Europa generiert. Aber was ist mit den USA, dem größten Cannabis-Markt der Welt? Die größten der großen Marihuana-Produzenten in Bezug auf die Marktkapitalisierung - Canopy Growth (WKN:A140QA), Aurora Cannabis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...