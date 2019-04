von Gian Hessami, Euro am SonntagMobiles Bezahlen steckt hierzulande noch in den Kinderschuhen. Das sieht in anderen Regionen schon ganz anders aus. Ob im Supermarkt, im Restaurant, an der Tankstelle oder in der Bäckerei. In Ländern wie Schweden, Norwegen und Finnland bezahlen die meisten per Smartphone. Nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...