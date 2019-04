Der anstehende EU-Austritt Großbritanniens scheint Großinvestor Buffett nicht zu sorgen. Trotz der Unsicherheiten sei er dort zu Investments bereit.

Der geplante EU-Austritt Großbritanniens hält die Staatengemeinschaft und Investoren weiterhin in Atmen. Doch den US-amerikanischen Großinvestor Warren Buffet scheint der anstehende Brexit nicht zu sorgen. Gegenüber der "Financial Times" sagte er, dass er zu Investitionen in Großbritannien bereit sei - und dem Inselstaat so Unterstützung zukommen lassen könnte. Die Holdingsgesellschaft Berkshire Hathaway um Buffett verfolge die Strategie, in möglichst vielen Ländern Geld anzulegen.

Ein Grund für die Expansion des Konzern dürfte das Marktumfeld für Übernahmen sein. ...

